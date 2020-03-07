Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Реал Сосьедадом» Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал нападающий «Барселоны» Лионель Месси (81-я минута, пен.).

После этой игры «Барселона» набрала 58 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы примеры, «Реал Сосьедад» с 43 очками занимает шестое место.

В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет против «Мальорки», а клуб из Сан-Себастьяна в гостях встретится с «Эйбаром».