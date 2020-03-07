«Ницца» одержала волевую победу над «Монако» благодаря дублю Дольберга Футболисты «Монако» проиграл «Ницце» в выездном матче 28-го тура чемпионата Франции со счетом 1:2.

В составе гостей голом отметился «Виссам Бен-Йеддер» (32-я минута), у хозяев поля отличился Каспер Дольберг (59, 90+3).

Отметим, что на 85-й минуте встречи с поля был удален полузащитник команды гостей Стеван Йоветич.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

После этой игры «Ницца» набрала 41 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице лиги 1, «Монако» с 40 очками опустился на девятое место.

В следующем туре «Монако» на своем поле сыграет против «Сент-Этьена», а «Ницца» в гостях встретится с «ПСЖ».