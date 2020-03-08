«Бенфика» на выезде не смогла обыграть «Виторию» Футболисты «Бенфики» сыграли вничью с «Виторией» из Сетубала в гостевом матче 24-го тура чемпионата Португалии.

Встреча прошла на стадионе «Бонфим» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Карлинос (46-я минута), у гостей отличился Пицци (51, пен.).

После этой игры «Бенфика» с 59 очками вышла в лидеры турнирной таблицы, обойдя «Порту» по дополнительным показателям, «Витория» с 28 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Бенфика» на своем поле встретится с «Тонделой», а «Витория» в гостях сыграет против «Маритиму».