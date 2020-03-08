«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе»

Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что на 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри.
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 70-й минуте. При этом четыре минуты спустя нападающий, находившийся на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение.
После этой игры «Хетафе» с 46 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице примеры, «Сельта» с 26 очками располагается на 17-м месте.
В следующем туре «Сельта» на своем поле сыграет против «Вильярреала», а «Хетафе» в гостях встретится с «Гранадой».
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