«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе» Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Хетафе» в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри.

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе команды и был заменен на 70-й минуте. При этом четыре минуты спустя нападающий, находившийся на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение.

После этой игры «Хетафе» с 46 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице примеры, «Сельта» с 26 очками располагается на 17-м месте.

В следующем туре «Сельта» на своем поле сыграет против «Вильярреала», а «Хетафе» в гостях встретится с «Гранадой».