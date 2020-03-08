«Порту» на своем поле сыграл вничью с «Риу Аве»

Встреча прошла на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Шансель Мбемба (18-я минута), у гостей отличился Мехди Тареми (32).
После этой игры «Порту» набрал 60 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице примейры, «Риу Аве» с 38 очками занимает пятое место.
В следующем туре «Порту» в гостях сыграет против ФК «Фамаликан», а «Риу Аве» на своем поле встретится с клубом «Пасуш де Феррейра».
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