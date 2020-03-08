Хосеп Гвардиола: Никогда бы не подумал, что между «Сити» и «Юнайтед» появится такой разрыв Сегодня состоится манчестерское дерби.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что удивлен тем, насколько сильно его команда опережает «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице.

«Никогда бы не подумал, что между нами появится такой разрыв. Нет сомнений в качестве футбола «Манчестер Юнайтед», уважаю Оле-Гуннара Сульшера. «Юнайтед» работает, чтобы развиваться и становиться ближе к тем, кто их опережает, но и «Манчестер Сити» тоже хочет прогрессировать, потому и разрыв такой, какой есть», – приводит слова испанца Daily Mail.

Напомним, после 27 сыгранных матчей «Сити» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков.

В активе «Юнайтед» - 42 очка после 28 игр. Команда расположилась на седьмой позиции.

Встреча «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» пройдет сегодня на «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 мск.