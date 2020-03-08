Виктор Булатов: С 12 марта приступаем к подготовке Главный тренер ФК «Красный» Виктор Булатов после победы в товарищеском матче отдал должное сопернику «Камеей-СГАФКСТ» и поведал о ближайших планах «волков».

«Рабочая игра. Стоит сказать слова благодарности сопернику. Нам оказали серьезное сопротивление. Получился хороший спарринг. Всегда тяжело играть с командами, которые глубоко обороняются и не дают пространство. Приходится вскрывать оборону, а соперник организованно оборонялся. Отрабатывали позиционное нападение. Есть над чем работать. Работы много, такая игра дает много информации. Понятно, что мы не в оптимальном состоянии, не готовились целенаправленно и не закладывали фундамент.

Планы? Четыре дня выходных и 12 марта начинаем целенаправленно готовиться», - сказал Булатов ютуб-каналу.