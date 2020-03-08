Александр Мостовой о Кубке легенд: Я бы не стал забивать гол, когда соперник праздновал победу
Знаменитый в прошлом полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к скандальном финалу Кубка легенд 2020.
– Удивились, что на футбольном Кубке Легенд бушевали такие страсти? – Нет. Если помните, пять-шесть лет назад было много игровых скандалов – кто-то кого-то ударил, кто-то жестко сыграл в подкате. Знаю, что из-за этого в Москву долго не приезжала сборная Испании…
Мне рассказали, что произошло в этот раз. Ничего не имею против девушек-судей, но изначально, когда судит женщина, ты понимаешь, что на нее можно надавить. В конце, по словам моих товарищей, которые были на финале, она уже в открытую подсуживала нашим. Растерялась, наверное…
– Представим ситуацию. Вы на поле. Финальный свисток еще не прозвучал, а соперник уже празднует победу. Вы побежали бы забивать в пустые ворота, как сделали наши? – Нет, конечно. Если я вижу, что в воротах никого нет, зачем буду бить? С другой стороны, если не было сирены или свистка, надо еще разобраться, почему соперники начали праздновать победу.
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