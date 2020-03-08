Источник: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу, но надеется сбить цену Футболист провел за московский клуб 13 матчей.

Московский «Локомотив» готов выкупить у миланского «Интера» права на португальского полузащитника Жоау Мариу.

При этом, как отмечает портал FCInterNews.It., руководство клуба не готово платить за игрока 18 млн. евро и надеется сбить цену. Сам футболист, по информации источника, готов остаться в России.

Напомним, Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды до конца сезона. За красно-зеленых он провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.