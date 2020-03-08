Миодраг Божович: Если противник позволяет, «Крылья Советов» играют в атаку, если нет – не играют

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Рубина» и высказал мнение о работе главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.
«Настроение не может быть хорошим, потому что мы уже давно не выигрывали. Сегодня хотим постараться выиграть и поправить свое турнирное положение. Мы отталкиваемся от противника. Если противник позволяет, играем в атаку, если нет – не играем.
В «Крыльях Советов» и ЦСКА у Слуцкого были посильнее игроки, чем сейчас в «Рубине». Он строит команду, ему нужно какое-то время», - приводит слова тренера пресс-служба самарского клуба.
Напомним, матч «Рубин» - «Крылья Советов» состоится сегодня в Казани и начнется в 14:00 мск.
Встреча первого круга, прошедшая в Самаре, завершилась вничью 0:0.
«Рубин» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились на 15-й позиции (19).
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