Москалев не смог посмотреть повтор на экране VAR во время матча «Рубин» – «Крылья Советов» (фото)

В 21-м туре чемпионата России «Рубин» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» при помощи 0:1.
На 30-й минуте был аннулирован гол защитника казанской команды Пабло Сантоса.
Главный арбитр матча Владимир Москалев, получив сигнал VAR, хотел самостоятельно посмотреть повтор на мониторе около бровки, однако возникли технические неполадки. На экране не было видео, но лишь эмблема РФС. В итоге воронежский рефери посмотрел повтор спорного эпизода на экране ТВ-камеры после чего вынес решение от отмене взятия ворот.
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