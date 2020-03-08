Худшая команда серии А СПАЛ в гостях обыграла «Парму» Матч начался со значительным опозданием из-за противоречивых указаний минспорта Италии.

В рамках 26-го тура чемпионата Италии матч «Парма» – СПАЛ завершился со счетом 0:1.

Накануне запланированного начала встречи судьям по телефону сообщили из Министерства спорта Итальянской Республики о том, что чемпионат приостановлен. Однако 35 минут спустя последовал новый звонок с сообщением о том, что футболистам все-таки нужно выходить на поле, и в итоге встреча все-таки началась с опозданием на 1 час и 15 минут.

Единственный гол в матче при пустых трибунах забил на 71-й минуте форвард гостей Андреа Петанья, реализовав пенальти.

Таким образом, СПАЛ прервал серию из 5 поражений в серии А и поднялся с последнего 20-го места на 19-е. У команды из Феррары 18 очков.

«Парма» находится на девятом месте, имея 35 очков после 25 встреч.

14 марта СПАЛ должен принять «Кальяри», а «Парма» – встретиться в гостях с «Дженоа».