«Атлетик» в гостях разгромил «Вальядолид» Клуб из Бильбао поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

Матч 27-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» – «Атлетик» завершился со счетом 1:4.

В первом тайме баски забили хозяевам два безответных мяча. На 4-й минуте отличился Унаи Лопес, а на 24-й – Рауль Гарсия. Гол Сандро на 76-й подарил «Вальядолиду» надежду на спасение, но в концовке гости забили еще два мяча. Точными ударами отметились Иньяки Уильямс (87) и Иньиго Кордоба (90+3).

«Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея 37 очков, а «Вальядолид» – 15-е (29).

14 марта «Вальядолид» сыграет в гостях с «Леганесом», а 15-го «Атлетик» примет в Бильбао мадридский «Атлетико».