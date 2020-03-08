Голы Мостового и Заики принесли «Сочи» победу над «Уралом» Матч проходил в южном городе. Хозяева все равно не смогли покинуть последнее место.

«Сочи» на своем поле одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 2:0 в 21-м туре Российской премьер-лиги.

Голы забили Андрей Мостовой на 35-й минуте и Кирилл Заика (63). Желтые карточки получили игроки гостей Петрюс Бумаль и Эрик Бикфалви, и Ибрагим Цаллагов у хозяев.

Сочинцы набрали 18 очков, но остались на последнем месте в турнирной таблице. У «Урала» 25 очков, и он пока занимает восьмое место.