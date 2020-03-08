«Челси» разгромил «Эвертон», Виллиан забил сам и сделал голевую передачу Жиру Команда Фрэнка Лэмпарда занимает 4-е место в АПЛ.

Матч 29-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Эвертон» завершился со счетом 4:0.

На 14-й минуте после передачи Педро счет открыл Мэйсон Маунт, а на 21-й испанский нападающий лично направил мяч в сетку, отблагодарив за хороший пас Росса Баркли.

В начале второго тайма лондонцы забили еще два мяча. На 51-й Баркли отметился вторым голевой передачей, помогая забить Виллиану, а на 54-й после навеса бразильца мяч в ворота ливерпульской команды протолкнул Оливье Жиру.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Эвертон» опустился на 12-ю строчку, оставшись с 37 очками.

14 марта «Челси» сыграет в гостях с «Астон Виллой», а 16-го числа «Эвертон» примет «Ливерпуль».