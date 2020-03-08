Гол Ибрагимовача не спас «Милан» от поражения от аутсайдера Миланский клуб играл на своем поле.

«Милан» дома проиграл одному из аутсайдеров итальянской Серии А генуэзской «Дженоа» со счетом 1:2.

У хозяев отличился шведский нападающий Златан Ибрагимович на 77-й минуте. За гостей забили Горан Пандев (7) и Франческо Кассата (41).

«Милан», набрав 36 очков, остался на седьмом месте. На счету «Дженоа» теперь 25 очков и 16 место. Таким образом, генуэзцы покинули зону вылета.