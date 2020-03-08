«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Стартовые составы Дерби на «Олд Траффорд» начнется в 19:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы, которые выбрали Оле-Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола на манчестерское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуйар, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Фред, Б.Уильямс, Бруну Фернандеш, Джеймс, Марсьяль. «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Бернарду Силва, Родриго, Гюндоган, Фоден, Агуэро, Стерлинг.