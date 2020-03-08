Голы Мюллера и Горецки принсли «Баварии» победу над «Аугсбургом» Мюнхенский клуб лидирует в бундеслиге, опережая дортмундскую «Боруссию» на четыре очка.

Матч 25-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Аугсбург» завершился со счетом 2:0.

На 53-й минуте счет открыл Томас Мюллер, реализовав выход один на один после того, как Жером Боатенг сделал точную передачу на 40 метров. В компенсированное время отличился Леон Горецка (90+1). Ассистировал ему Серж Гнабри.

В 11 последних турах «Бавария» одержала 10 побед при одной ничьей. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в чемпионате, набрав 55 очков. У ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» – 51.

«Аугсбург» опустился на 14-е место, потерпев третье поражение кряду и оставшись с 27 очками.

14 марта «Бавария» сыграет в гостях с клубом «Унион Берлин», а 15-го «Аугсбург» примет «Вольфсбург».