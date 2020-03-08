«Локомотив» обыграл «Ахмат» и вышел на второе место Встреча состоялась в Москве.

Столичный «Локомотив» дома обыграл грозненский «Ахмат». Матч завершился со счетом 1:0.

Гол у хозяев забил Эдер на 32-й минуте. Желтые карточки получили Исмаэл, Фелипе Визеу и Олег Иванов у гостей. У хозяев предупреждения получили Стагислав Магкеев, Жоау Мариу и Владислав Игнатьев. Красную карточку у «Локомотива» на 84-й минуте получил Соломон Кверквелия. На 85-й минуте нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу не реализовал пенальти и не смог сравнять счет.

Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.