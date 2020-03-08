Нападающий «МЮ» Марсьяль повторил личный рекорд по забитым голам Форвард забил 11-й гол в сезоне в матче с «Манчестер Сити».

Антони Марсьяль повторил личный рекорд по забитым голам в одном сезоне. Нападающий «МЮ» забил 11-й гол, открыв на 30-й минуте счет в матче против «Манчестер Сити» первенства АПЛ. В сезоне 2015-16 Марсьяль уже забивал 11 голов, напоминает Sky Sports. Встреча двух клубом из Манчестера еще продолжается. Счет пока остается неизменным 1:0.