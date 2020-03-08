«Манчестер Юнайтед» во второй раз в сезоне обыграл «Манчестер Сити» Команда Сульшера занимает 5-е место в АПЛ.

В 29-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Ключевой гол на 30-й минуте забил Антони Марсьяль. После аккуратного навеса Бруну Фернандеша со штрафного французский нападающий нанес точный удар с лета в ближний угол ворот Эдерсона. На шестой добавленной минуте мяч в ворота «горожан» направил Скотт Мактоминей, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей, который сделал неточный пас рукой.

Стоит отметить, что на 48-й минуте мяч в ворота голкипера хозяев Давида Де Хеа направил Серхио Агуэро, но этот гол был аннулирован из-за офсайда при помощи VAR.

Напомним, что в первом круге 7 декабря «Юнайтед» обыграл «Сити» в гостях со счетом 2:1, а автором победного гола манкунианцев тоже стал Марсьяль.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице, оставшись с 57 очками после 28 игр. У лидера турнира «Ливерпуля» 82 очка и на один матч больше.

«Манчестер Юнайтед» находится на пятой строчке, набрав 45 очков в 29 встречах.

11 марта «Манчестер Сити» на своем поле проведет пропущенный матч 28-го тура против «Арсенала». «Манчестер Юнайтед» 15 марта сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

29-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:0 (1:0)

Голы: Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+6.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуйар, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Фред, Б.Уильямс (Байи, 78), Бруну Фернандеш (Игало, 85), Джеймс, Марсьяль (Мактоминей, 78).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Б.Менди, 77), Бернарду Силва (Марез, 59), Родриго, Гюндоган, Фоден, Агуэро (Габриэл Жезус, 59), Стерлинг.

Предупреждения: Фред, 42 – Фернандиньо, 29, Родриго, 30, Канселу, 59.