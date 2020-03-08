«Ливерпулю» осталось одержать две победы для оформления чемпионского титула

Сегодня занимающий второе место в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» со счетом 0:2 уступил в гостях у «Манчестер Юнайтед». У команды Хосепа Гвардиолы 57 очков после 28 игр. У «Ливерпуля» в данный момент 82 очка. Таким образом, красным осталось набрать 6 очков для оформления первого чемпионского титула за последние 30 лет.
Даже если «Сити» будет выигрывать свои следующие встречи, команда Юргена Клоппа может обеспечить себе финиш на первом месте уже 21 марта. Для этого нужно 16 марта обыграть в гостях «Эвертон», а затем выиграть дома у «Кристал Пэлас».
Прошлый раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/90, еще до создания АПЛ. 30 лет назад мерсисайдцы под руководством шотландца Кенни Далглиша на 9 очков опередили «Астон Виллу».
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