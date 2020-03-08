«Удинезе» и «Фиорентина» победителя не выявили Встреча Серии А состоялась в Удине.

«Удинезе» на свое поле сыграл вничью с «Фиорентиной» из Флоренции. Матч за кончился со счетом 0:0.

Игра не изобиловала событиями и опасными моментами. Достаточно сказать, что и желтая карточка была всего одна. Ее получили игроки хозяев Илья Несторовски и Кен Сема.

«Удинезе» набрал 28 очков и остался на 14-м месте в чемпионате. У «Фиорентины» 30 очков и 12-я позиция турнирной таблице.