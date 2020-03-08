«Ювентус» – «Интер». Стартовые составы Матч должен начаться в 22:45 по московскому времени.

Стали известны составы «Ювентуса» и миланского «Интера» на игру 26-го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмзи, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин, Криштиану Роналду.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг, Р.Лукаку, Лаутаро Мартинес.

В данный момент в чемпионате Италии лидирует «Лацио», набрав 62 очка в 26 матчах. У «Ювентуса», который сыграл на одну встречу меньше, 60 очков. «Интер» занимает третье место, имея 54 очка после 24 игр.