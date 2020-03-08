«Майнц» сыграл вничью с «Фортуной» Встреча состоялась на поле в Майнце.

«Майнц» и «Фортуна» из Дюссельдорфа сыграли вничью в Майнце. Матч завершился со счетом 1:1.

Первый гол на 61-й минуте забил полузащитник хозяев Левин Озтуналы. Ответный мяч на 85-й минуте забил Кенан Караман. Желтую карточку у «Майнца» получил Филлипп Мвене, у «Фортуны» предупреждение заработал Кевин Штегер. Красную карточку получил игрок хозяев Жан-Филипп Матета на 77-й минуте.

«Майнц» набрал 26 очков и занимает 15-ю строчку в первенстве Германии. У «Фортуны» 22 очка и 16-е место, в зоне стыковых матчей.