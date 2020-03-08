«Манчестер Сити» проиграл седьмой раз в сезоне АПЛ. Это антирекорд Гвардиолы Испанский специалист в Англии столько еще не проигрывал.

«Манчестер Сити», проиграв «МЮ» в гостях 0:2, уступил уже седьмой раз в чемпионате.

Для главного тренера команды испанца Пепа Гвардиолы это стало наихудшим результатам в первенстве Английской премьер-лиги, сообщает Opta.

Ранее его антирекорд составлял шесть поражений в сезоне. Именно столько раз «Манчестер Сити» под его руководством проиграл в первенстве 2016/17.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице, оставшись с 57 очками после 28 игр. У лидера турнира «Ливерпуля» 82 очка и на один матч больше.

«Манчестер Юнайтед» находится на пятой строчке, набрав 45 очков в 29 встречах.