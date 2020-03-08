«Леганес» обыграл «Вильярреал» благодаря дублю Оскара Родригеса Встреча состоялась в Вилльяреале.

«Вильярреал» на своем поле проиграл «Леганесу» во встрече чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 1:2.

Счет на пятой минуте открыл защитник хозяев Альберто Морено. У гостей в ответ дважды забил Оскар Родригес (47, 70 пен.) и принес победу своей команде.

«Леганес» набрал 23 очка, но несмотря на победу, остался в зоне вылета первенства, на 19-м месте. У «Вильярреала» осталось 38 очков и восьмое место.