«Леганес» обыграл «Вильярреал» благодаря дублю Оскара Родригеса - Советский спорт
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08 марта 2020 22:26ФутболТрофименко Кирилл

«Леганес» обыграл «Вильярреал» благодаря дублю Оскара Родригеса

Встреча состоялась в Вилльяреале.

«Вильярреал» на своем поле проиграл «Леганесу» во встрече чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 1:2.

Счет на пятой минуте открыл защитник хозяев Альберто Морено. У гостей в ответ дважды забил Оскар Родригес (47, 70 пен.) и принес победу своей команде.

«Леганес» набрал 23 очка, но несмотря на победу, остался в зоне вылета первенства, на 19-м месте. У «Вильярреала» осталось 38 очков и восьмое место.

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