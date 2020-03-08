Гильерме раскрыл секрет отраженного пенальти Вратарь «Локомотива» отбил одиннадцатиметровый в матче с «Ахматом».

Голкипер московского «Локомотива» Гильерме рассказал, как ему удалось отразить пенальти в матче против грозненского «Ахмата» (1:0).

«Заранее выбрал угол, но Визеу ударил по центру, и удар был не такой сильный. Всегда, когда мы прыгаем, мы оставляем ногу — я успел сделать движение. Еще когда он побежал к мячу, я вспомнил, что в 2011 году уже отбивал пенальти в матче с «Ахматом», — приводит слова Гильерме официальный сайт «Локомотива».

Он отметил, что рад помочь своей команде выиграть, ведь победа это самое важное. По мнению голкипера, результат справедливый, и счет по игре.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.