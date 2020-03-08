Роналду проводит 1000-й матч в карьере

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в своей карьере. Знаковой для него стала встреча Серии А против миланского «Интера», которая проходит в настоящее время (0:0).
Роналду, выступая за разные клубы, пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Он является лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Роналду становился чемпионом Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он становился чемпионом Европы. За национальную команду он провел 164 матча.
За своею карьеру Роналду играл за лиссабонский «Спортинг», «МЮ», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
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