«Реал» проиграл «Бетису» и уступил первое место «Барселоне» Встреча прошла в Севилье.

«Бетис» на своем поле обыграл мадридский «Реал» Матч завершился со счетом 2:1.

Счет на 40-й минуте открыл бразильский защитник хозяев Сидней. Вскоре результат уравнял французский форвард гостей Карим Бензема (45 пен.). Однако Кристиан Тельо принес «Бетису» победу (82). Единственную желтую карточку у гостей получил Марселу. Предупреждение у хозяев получил Андрес Гуардадо.

«Реал» набрал 56 очков и уступил «Барселоне» первое место в испанской Примере. Отставание от первого места составляет два очка. У «Бетиса» 33 очка и 13-е место.