Антонио Конте: Все остальные команды серии А сейчас очень далеки от «Ювентуса» Главный тренер «Интера» Антонио Конте – о поражении «Ювентусу» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

– Это была очень сбалансированная игра до первого гола. Второй тайм мы играли намного лучше «Ювентуса», но гол Рэмзи все изменил, прежде всего, в плане психологии. Это подняло их уверенность и ударило по нашей, от чего мы не смогли оправиться.

Наш проект начался лишь перед началом текущего сезона, мы стараемся сделать все возможное для усиления состава, но не можем сравниться с командой, которая доминировала в Италии на протяжении восьми лет кряду. Все остальные команды серии А сейчас очень далеки от «Ювентуса», – цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что победу туринскому клубу принесли Аарон Рэмзи (54-я минута) и Пауло Дибала (67). Матч проходил без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

Подопечные Маурицио Сарри набрали 63 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Интер» остался на третьей строчке (54).