Зинедин Зидан: Матч против «Бетиса» – худший для нас в нынешнем сезоне Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

– Это был плохой матч в нашем исполнении. Мы не преуспели ни в первом тайме, ни во втором, допустив много ошибок. Когда вы играете не на своем уровне, все становится сложнее. Нам сегодня не хватало всего, это наш худший матч в сезоне. Не хватало энергии, владения мячом, агрессивности. Мы не должны сходить с ума из-за этого, но и не можем быть счастливы, – цитирует Зидана AS.

Напомним, что матч проходил вчера в Севилье и завершился победой «Бетиса» со счетом 2:1. Защитник хозяев Сидней открыл счет на 40-й минуте. В концовке первого тайма нападающий гостей Карим Бензема реализовал 11-метровый удар. На 82-й минуте вышедший на замену форвард Кристиан Тельо принес своей команде победу над мадридцами.

Таким образом, «Реал» опустился в турнирной таблице на второе место и теперь на два очка отстает от «Барселоны». «Бетис» идет на 12-й строчке с 33 очками.