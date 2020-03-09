Серхио Рамос: После поражения от «Бетиса» нам необходима порция самокритики

– Справедливый результат. Нужно критично относиться к себе. Мы не играли так, как отрабатывали на тренировках всю эту неделю. Нам необходима порция самокритики. Мы не сходили с ума от победы над «Барселоной». На карту поставлено многое. Если мы хотим быть чемпионами, то должны отреагировать на это поражение и вернуться более сильными, – цитирует Рамоса Marca.
Отметим, что 33-летний защитник провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
Игра завершилась победой «Бетиса» со счетом 2:1. Защитник хозяев Сидней открыл счет на 40-й минуте. В концовке первого тайма нападающий гостей Карим Бензема реализовал 11-метровый удар. На 82-й минуте вышедший на замену форвард Кристиан Тельо принес своей команде победу над мадридцами.
Таким образом, «Реал» опустился в турнирной таблице на второе место и теперь на два очка отстает от «Барселоны». «Бетис» идет на 12-й строчке с 33 очками.
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