Маурицио Сарри: «Интер» потратил слишком много сил на прессинг в первом тайме

– Важная победа, но команде предстоит сыграть еще 12 матчей в чемпионате. В первом тайме «Интер» пытался прессинговать нас высоко и, вероятно, потратил на это много сил. После нашего первого гола все изменилось. Мы провели хорошие 20 минут и обрели уверенность. Что касается Дибалы, то когда он появляется в такие моменты матча, это может стать для соперника катастрофой, – цитирует Сарри Sky Sport Italia.
Напомним, что победу туринскому клубу принесли голы Аарона Рэмзи (54-я минута) и вышедшего на замену Пауло Дибалы (67). Матч проходил без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.
«Ювентус» одержал третью победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка. «Интер» остался на третьей строчке (54).
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