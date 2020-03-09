Тренер «Бетиса»: Победить лидера чемпионата Испании удается на каждый день

– Это очень важная победа для меня и для «Бетиса», потому что у нас была шестиматчевая безвыигрышная серия. Успех в игре с лидером чемпионата удается не каждый день. Концовку встречи мы провели плохо, но в остальное время мы заслужили победу. Я особенно рад за Тельо, у него складывается достаточно трудный сезон – сегодня фортуна улыбнулась ему, что помогло нам добиться желаемого результата, – цитирует Руби Marca.
Игра завершилась победой «Бетиса» со счетом 2:1. Защитник хозяев Сидней открыл счет на 40-й минуте. В концовке первого тайма нападающий гостей Карим Бензема реализовал 11-метровый удар. На 82-й минуте вышедший на замену форвард Кристиан Тельо принес своей команде победу над мадридцами.
Таким образом, «Реал» опустился в турнирной таблице на второе место и теперь на два очка отстает от «Барселоны». «Бетис» идет на 12-й строчке с 33 очками.
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