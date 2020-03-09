Каземиро: Неудача с «Бетисом» может стоить нам титула Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании «Бетиса» (1:2).

– Чтобы выиграть чемпионат Испании, нужно хорошо играть во всех играх, и сегодня нам этого не удалось. Мы не сыграли так, как против «Барселоны». Соперник провел встречу лучше нас. Мы должны поздравить «Бетис» и продолжать работать. Возможно, сегодняшнее поражение может стоить нам победы в примере, но вы должны идти от игры к игре, – цитирует Каземиро Marca.

Отметим, что бразильский полузащитник провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Игра завершилась победой «Бетиса» со счетом 2:1. Защитник хозяев Сидней открыл счет на 40-й минуте. В концовке первого тайма нападающий гостей Карим Бензема реализовал 11-метровый удар. На 82-й минуте вышедший на замену форвард Кристиан Тельо принес своей команде победу над мадридцами.

Таким образом, «Реал» опустился в турнирной таблице на второе место и теперь на два очка отстает от «Барселоны». «Бетис» идет на 12-й строчке с 33 очками.