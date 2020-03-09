Игрока команды серии C вылечили от коронавируса Один из футболистов клуба серии С «Пьянезе» вылечился от коронавируса, сообщил губернатор итальянского региона Тоскана Энрико Росси

– Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста. Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, но и с вирусной, – приводит слова Росси Virgilio.

Ранее пресс-служба «Пьянезе», выступающего в третьем по силе дивизионе итальянского футбола, сообщила, что у трех игроков команды диагностирован коронавирус. Все игроки, технический персонал и менеджеры находились в 15-дневном доверительном карантине у себя дома.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.