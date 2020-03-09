Игрока команды серии C вылечили от коронавируса

– Представители университетской больницы Сиены сообщили мне о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста. Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, но и с вирусной, – приводит слова Росси Virgilio.
Ранее пресс-служба «Пьянезе», выступающего в третьем по силе дивизионе итальянского футбола, сообщила, что у трех игроков команды диагностирован коронавирус. Все игроки, технический персонал и менеджеры находились в 15-дневном доверительном карантине у себя дома.
Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:06 Биатлон Мысин Николай Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:05 Биатлон Иванова Дарья Игорь Шалимов: Если бы забили пенальти, не проиграли бы После матча «Локомотива» с «Ахматом» своими впечатлениями от игры поделились главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов, и тренер «Локомотива» Олег Пашинин. 08.03.2020 22:55 Футбол Григорьевская Юлия Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:08 ММА Ващенко Сергей У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай «Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче Обзор матчей плей-офф в субботу от «Советского спорта». 07.03.2020 22:02 Хоккей Домрачев Владислав