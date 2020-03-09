Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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09 марта 2020 12:12ФутболКорегин Владислав

Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал, что вместо бундеслиги мог вернуться в АПЛ.

– Я ни на секунду не задумался о переходе в «Манчестер Юнайтед» из-за своего ливерпульского прошлого. У меня было три предложения от клубов Премьер-лиги, одно из них от «МЮ». Но я его даже не рассматривал, – цитирует Джана Kicker.

Напомним, Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в июле 2018 года в качестве свободного агента. Всего он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За дортмундскую команду он уже сыграл семь поединков и отметился одним забитым мячом.

Летом немецкий клуб договорился о полноценном переходе 26-летнего игрока за 25 миллионов евро.

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