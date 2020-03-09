Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

– Я ни на секунду не задумался о переходе в «Манчестер Юнайтед» из-за своего ливерпульского прошлого. У меня было три предложения от клубов Премьер-лиги, одно из них от «МЮ». Но я его даже не рассматривал, – цитирует Джана Kicker.
Напомним, Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в июле 2018 года в качестве свободного агента. Всего он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За дортмундскую команду он уже сыграл семь поединков и отметился одним забитым мячом.
Летом немецкий клуб договорился о полноценном переходе 26-летнего игрока за 25 миллионов евро.
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Блейдс уверенно бил Олейника и Абдурахимова. Теперь с ним подерется лучший российский тяжеловес Александр Волков наконец-то получил соперника. Им, скорее всего, станет опасный американец Кертис Блейдс. Бой должен состояться на турнире UFC в июне в Канаде. 05.03.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев Максим Ненахов: Шалимова удручает, что игроки «Ахмата» не могут реализовать свои моменты Защитник «Ахмата» после матча с «Локомотива» (0:1) рассказал о причинах неудачи и отметил, что его адаптация в команде прошла очень быстро. 09.03.2020 08:00 Футбол Джума Иван