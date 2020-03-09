Овчинников прокомментировал отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ростовом» Сегодня проходят очередные игры 21-го тура чемпионата России.

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему нападающий Федор Чалов не попал в стартовый состав на матч против «Ростова».

«Так или иначе, нужна определенная ротация. Мы оттолкнулись от текущего состояния футболиста. Не хочу углубляться, но Федор - боевая единица, он готов в любой момент выйти и сыграть», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

В эти минуты в игре «Ростов» - ЦСКА идет первый тайм, счет 0:0.

Чалов в текущем сезоне забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 29 матчах за клуб.