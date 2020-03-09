Акинфеев отбил пенальти Еременко в матче «Ростов» – ЦСКА - Советский спорт
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09 марта 2020 14:42ФутболЛипкин Антон

Акинфеев отбил пенальти Еременко в матче «Ростов» – ЦСКА

Полузащитник «Ростова» не забил своей бывшей команде.

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не реализовал пенальти в матче со своей бывшей командой – ЦСКА в 21-м туре премьер-лиги на «Ростов Арене».

На 20-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота армейцев после нарушения правил со стороны Ильзата Ахметова на Элдоре Шомуродове. Более того, полузащитник ЦСКА получил прямую красную карточку. Однако Еременко не смог переиграть бывшего партнера Игоря Акинфеева, который отбил мяч, летевший в правый от вратаря угол ворот.

Напомним, Еременко выступал за ЦСКА в 2014-2016 годах, после чего был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. После окончания срока дисквалификации Еременко подписал контракт со «Спартаком», а с января 2019 года выступает за «Ростов».

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