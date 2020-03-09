Овчинников - о матче с «Ростовом»: Судья принял решения, которые мы обязаны уважать

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Ростова».
«Удаления? Были игровые эпизоды, которые привели к пенальти и красным карточкам. На усмотрение судьи. В некоторых турах трактуется одна позиция, сегодня - другая. Судья принял решения, которые мы обязаны уважать. Хотелось бы, чтобы все карточки или назначения стандартов трактовались в одном ключе. Нам трудно это понять. Но сложилось так, как сложилось», - сказал Овчинников в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, сегодня матч 21-го тура РПЛ «Ростов» - ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 3:2.
По ходу матча судья, Владислав Безбородов, назначил три пенальти. Ростовчанин Ивелин Попов свою попытку реализовал, а Роман Еременко и Федор Чалов проиграли дуэли Игорю Акинфееву и Сергею Песьякову соответственно. Армейцы заканчивали матч вдевятером. На 20-й минуте прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, а на 51-й - Вадим Карпов.
После этой игры ростовчане набрали 38 очков и вместе с «Краснодаром» делят третье-четвертое места в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 35 очков (пятое место).
В следующем туре армейцы примут «Уфу», а «Ростов» - «Локомотив». Обе игры пройдут 15 марта.
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