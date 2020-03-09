«Ротор» и «Торпедо» потеряли очки в очередном туре ФНЛ Обе команды продолжают борьбу за выход в РПЛ.

Сегодня проходят очередные матчи 26-го тура первенства ФНЛ.

Волгоградский «Ротор» и московское «Торпедо», входящие в число лидеров турнира, завершили свои матчи вничью.

«Ротор» на своем поле сыграл вничью с «Нефтехимиком» 1:1. На гол Камиля Муллина гости ответили точным ударом Мераби Уридии.

«Торпедо» в гостевой встрече на смогло обыграть «Авангард» - 2:2.

«Ротор» набрал 53 очка и возглавил турнирную таблицу. У «Торпедо» - на одно очко меньше и третья позиция.

В следующем туре волгоградцы сыграют в гостях против «Шинника», а торпедовцы, также на выезде, встретятся с «Текстильщиком». Обе игры пройдут 15 марта.

ФНЛ

26-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)

Голы: Муллин, 31 — Уридия, 74.

Удаления: Микелтадзе, 90 — Канаев, 88.

«Авангард» (Курск) — «Торпедо» (Москва) — 2:2 (0:2)

Голы: Ковалев, 62. Машуков, 64 — Руденко, 3. Сергеев, 26.