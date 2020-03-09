Сафонов признан лучшим в матче «Спартак» — «Краснодар» Встреча состоялась на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар». Краснодарцы победили москвичей на их поле со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард гостей Ари с пенальти в середине второго тайма. Награда лучшему игроку матча вручается после каждой игры чемпионата России. РПЛ 21-й тур «Спартак» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:1 (0:0).

Гол: Ари, 71, с пенальти. «Спартак»: Максименко, Джикия, Ещенко (Тил, 58), Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго (Мирзов, 82), Понсе, Ларссон (Соболев, 67). «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Черников (Сулейманов, 59), Панталеао, Фернандеш (Фьолусон, 90), Ольссон, Вандерсон, Ари (Уткин, 90), Берг. Предупреждения: Черников (25), Рамирес (37), Ещенко (41), Жиго (45), Зобнин (63), Соболев (77), Ари (83). Удаление: Зобнин (90).