Леонид Федун: «Спартак» проиграл незаслуженно, к Тедеско вопросов нет Президент московского «Спартака» прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

«Спартак» проиграл незаслуженно, и к главному тренеру клуба Доменико Тедеско вопросов нет. Такую точку зрения выразил владелец команды Леонид Федун.

«Проиграли незаслуженно. <...> Эта комедия судейских ошибок… Не подобрать слово! В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят VAR и назначают пенальти. Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет», — приводит слова Федуна Sport24.

«Краснодар» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У«Спартака» 25 очков и 10-я позиция.

РПЛ

21-й тур

«Спартак» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:1 (0:0).

Гол: Ари, 71, с пенальти.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Ещенко (Тил, 58), Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго (Мирзов, 82), Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Черников (Сулейманов, 59), Панталеао, Фернандеш (Фьолусон, 90), Ольссон, Вандерсон, Ари (Уткин, 90), Берг.

Предупреждения: Черников (25), Рамирес (37), Ещенко (41), Жиго (45), Зобнин (63), Соболев (77), Ари (83).

Удаление: Зобнин (90).