Гарри Кейн вернулся к тренировкам с мячом Футболист пропустил уже два месяца из-за травмы.

Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн начал тренироваться с мячом после тяжелой травмы. В начале января он получил перелом бедра.

Игрок пока работает индивидуально. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Однако Кейн не уточняет, когда сможет вернуться на поле. Ранее он говорил, что сможет помочь сборной Англии на предстоящем этим летом чемпионате Европы, заявив, что может выздороветь и раньше.

В этом сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей в АПЛ и забил 11 мячей. «Тоттенхэм» после 29 туров набрал 41 очко и занимает восьмое место в чемпионате Английской премьер-лиги.