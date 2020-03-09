Магомед-Шапи Сулейманов: Роль запасного меня не устраивает Футболист хочет начинать матчи только в стартовом составе.

Нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову не нравится находиться на скамейке запасных. Он стремится выходить на поле с первых минут.

«Я доказал, что я могу играть. И все это видели. Поэтому меня такая роль не устраивает. Если бы я был слабее кого-то в команде, то слова не сказал бы», — заявил Сулейманов после победного матча против «Спартака» (1:0).

Он добавил, что роль джокера его категорически не устраивает, и руководство клуба об этом знает. По словам Сулейманова, он способен проводить в каждом матче по 90 минут, что уже доказывал.

«Краснодар» после победы над «Спартаком» поднялся на второе место первенства РПЛ, уступая только лидирующему «Зениту».