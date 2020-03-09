Защитник «Уфы» Йокич признан лучшим игроком матча против «Зенита» Команды не смогли выявить победителя.

Капитан «Уфы» Боян Йокич признан лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа».

Защитник провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

Напомним, встреча 21-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа» завершилась вничью 0:0.

Сине-бело-голубые набрали 47 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на шесть очков. Уфимцы - восьмые (26).

14 марта «Зенит» на своем поле примет «Урал», а днем позже «Уфа» сыграет в гостях против ЦСКА.