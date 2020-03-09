Беленов вошел в «Клуб Яшина» Вратарь «Уфы» сыграл 100 матчей на ноль за карьеру.

Голкипер «Уфы» Александр Беленов вошел в престижный вратарский «Клуб Яшина», сыграв на ноль в очередном матче.

Знаменательное событие состоялось в игре 21-го тура первенства РПЛ с «Зенитом» (0:0), сообщает Sport24.

Беленов стал 30-м членом клуба. В этом сезоне РПЛ он сыграл на ноль 10 матчей, пропустив в 19 играх 13 голов. Лидером «Клуба Яшина» по количеству матчей на ноль является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев — 312 «сухих» игр.

В «Клуб Яшина» входят вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.