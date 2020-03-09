Алан Ширер: Фернандеш сделал игроков «МЮ» лучше - Советский спорт
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09 марта 2020 21:38ФутболТрофименко Кирилл

Алан Ширер: Фернандеш сделал игроков «МЮ» лучше

Известный форвард считает, что немалая заслуга в этом и у главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» совершил очень удачную сделку, приобретя португальского полузащитника Бруну Фернандеша. Так считает прославленный английский форвард Алан Ширер.

«Я думаю, что заслуга Сульшера (главный тренер) недооценена. Он заслуживает большого уважения за то, как изменил ситуацию в «МЮ». Вокруг команды была отрицательная энергетика, но ему удалось подписать зимой игрока, который очень нужен — Фернандеша. Бруну делает партнеров вокруг себя лучше. Качество передач стало гораздо лучше, качество игры выросло. », — приводит ВВС слова Ширера.

Бруну Фернандеш перешел в «МЮ» зимой этого года и стал открытием чемпионата, сходу удачно вписавшись в состав клуба.

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