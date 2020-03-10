Жена Карпина: Как я выдержала и не родила Так Дарья Карпина прокомментировала ход матча «Ростов» — ЦСКА (3:2).

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья призналась, что едва не родила при просмотре домашнего матча ростовчан с ЦСКА (3:2).

«С победой, друзья! До сих пор отхожу. Как я это выдержала и не родила?! Сама не знаю. Давненько таких матчей у нас не было. Голова до сих пор трещит», — написала жена Карпина своей странице в Instagram.

Матч «Ростова» и ЦСКА выдался оченб зрелищным и нервным. Ростовчане снача пропустили, потом забили три гола, а у москвичей были удалены два игрока. Однако в концовке ЦСКА едва не спас игру, сначала сократив разницу в счете, а потом не реализовав пенальти в самой концовке встречи. Сергею Песьякову удалось отбить удар Федора Чалова и сохранить победу для «Ростова» 3:2.